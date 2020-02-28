Зеленський призначив голів РДА у шести областях

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у шести областях.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема у Вінницькій області Президент звільнив Володимира Гаврилюка з посади голови Калинівської районної державної адміністрації і призначив на цю посаду Олександра Дмитрука, Валентина Панчука - з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації, а на його місце глава держави призначив Володимира Скалія.

Окрім того, Президент призначив Валентина Русначенка головою Бершадської районної державної адміністрації, а Тараса Олексюка - головою Липовецької районної державної адміністрації.

На Харківщині Зеленський звільнив Романа Гончарова з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації і призначив замість нього Джамала Стаценка головою Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області.

Президент також звільнив Євгена Третякова з посади голови Красноградської районної державної адміністрації і призначив на цю посаду Олександра Кайдаша, та Ашота Керопова - з посади голови Лозівської районної державної адміністрації, а його наступником призначив Андрія Зассеєва.

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Призначення голови Зачепилівської районної державної адміністрації отримала Олена Петренко, голови Золочівської районної державної адміністрації - Тамаз Гамбарашвілі, а голови Сахновщинської районної державної адміністрації - Максим Карплюк.

У Хмельницькій області Президент звільнив Юрія Танасійчука з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації і призначив на цю посаду Олександра Солов'я.

Глава держави також призначив Анатолія Хворостянова головою Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області, Омеляна Стасулу - головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області, а Вікторію Ємець - головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області.