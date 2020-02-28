На Донеччині в ДТП загинув трирічний хлопчик

У Бахмутському районі на Донеччині через наїзд автомобіля загинув 3-річний хлопчик, поліція встановлює обставини аварії.

Про це 28 лютого повідомили в поліції Донецької області.

«Поліцейські встановлюють обставини аварії в Бахмутському районі, внаслідок якої загинула 3-річна дитина», - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що вчора близько 18.20 до Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с.Відродження. На місці події поліцейські попередньо встановили, що 59-річний водій автомобіля ВАЗ не помітив 3-річну дитину і наїхав на неї. Отримані хлопчиком травми виявилися несумісними з життям, він помер в машині швидкої допомоги.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті – від 3 до 8 років позбавлення волі.