У Вінниці чорнобильці та афганці виступили проти закриття профільних лікувальних закладів

У Вінниці у п’ятницю, 28 лютого, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани війни в Афганістані влаштували мітинг під облдержадміністрацією ОДА.

Мітингувальники вимагали не допустити зменшення фінансування і закриття обласних диспансеру радіаційного захисту та госпіталю інвалідів війни. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо скорочення бюджету, що призведе до зменшення фінансування нашого чорнобильського диспансеру на 40%. Тобто, спочатку чекай скорочення медиків, або зменшення їхніх зарплат, а завтра – закриття? Нас це не влаштовує, ми хочемо, щоб лікарі отримували нормальну зарплату, а ми могли лікуватися в цьому закладі. До того ж, відсутнє й фінансування лікування ліквідаторів, а воно тим, хто пройшов Чорнобиль, обходиться недешево. Вже, наприклад, представники обласної ради оголосили, що зубопротезування буде за рахунок людей. Тому ми прийшли захистити наш чорнобильський заклад і не дати його закрити», - повідомив голова Вінницької обласної організації «Союз Чорнобиль України» Микола Бойчук.

Чорнобильці та ветерани Афганістану провели мітинг у Вінниці / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Окрім «чорнобильців», участь у заході взяли й ветерани війни в Афганістані, яких занепокоїла перспектива урізання фінансування госпіталю інвалідів війни.

«У зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я, з 1 квітня буде новий механізм фінансування закладів охорони здоров’я, в тому числі госпіталю для інвалідів війни. Госпіталю рекомендують, якщо не буде вистачати грошей, самим заробляти кошти. Але це не та установа, яка може заробляти гроші. Госпіталь повинен лікувати учасників бойових дій, ветеранів війни і осіб, на яких поширюється дія закону про захист ветеранів. А це люди, які можуть не мати коштів, щоб оплачувати своє лікування. За них це повинна робити держава, тому що вона забезпечила їм пільги», - каже голова обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) Петро Кирилішин.

Читайте також: Вінниця посилює заходи протидії інфекційним хворобам

За словами співорганізатора акції - голови координаційної ради чорнобильських організацій м. Вінниці та Вінницької області Петра Осадчука, мітинг є попереджувальним заходом, спробою достукатися до обласної влади, аби очільники регіону донесли їхню позицію до керівництва держави. За його оцінкою, участь у мітингу взяли близько 150 осіб, які приїхали з різних куточків області.