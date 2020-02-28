У Вінниці міськрада з березня платитиме надбавки тренерам муніципальних спортшкіл

У Вінниці тренерам муніципальних спортивних шкіл з березня за рахунок міських надбавок підвищать зарплату на 20-70% залежно від категорії.

Відповідне рішення у п’ятницю на сесії ухвалили депутати Вінницької міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це важливе рішення. Набавки робимо для тренерів та працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Наприклад, тренер вищої категорії вже буде отримувати на 4200 грн більшу зарплату. В середньому по галузі заробітна плата підвищиться на 2500 тис. грн», – повідомив міський голова Сергій Моргунов.

За його словами, зарплати викладачів вінницьких муніципальних дитячо-юнацьких спортшкіл уже з березня збільшаться на 20-70% до посадового окладу залежно від категорії. Так, працівник вищої кваліфікаційної категорії в середньому отримає «чистими» додатково до нинішньої зарплати 4210 грн, першої категорії – 3020 грн, другої – 730 грн, без категорії – 230 грн. Також більше коштів нарахують працівникам адміністративного складу, зокрема інструкторам-методистам.

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Зарплатню підвищать 115 тренерам та 37 працівникам муніципальних ДЮСШ. На ці потреби міськрада виділила 7 млн грн.

У Вінниці наразі працюють 7 муніципальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається понад 2,5 тисяч дітей.

Фото: vin.gov.ua