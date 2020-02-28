На Луганщині прийматимуть нові українські телеканали по обидві сторони лінії розмежування
Про це очільника області Сергія Гайдая поінформував директор КП «Інноваційно-інформаційний центр» Дмитро Сурженко, повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
«Новий передавач, який транслюватиме телеканали «UA:ТВ -1» та «UA:ТВ -2» на непідконтрольну територію, готовий до експлуатації, сигнал українських телерадіомовників вздовж лінії розмежування – сталий. Фахівцями підприємства проведено тестування нового потужного телепередавача, встановленого на Бахмутівській телевежі, та моніторинг прийому сигналу українських мовників у Станично-Луганському районі», - повідомив Сурженко.
Зазначається, що сталий прийом восьми каналів, що транслюються у мультиплексі МХ-1 на 23ТВК, підтверджено усіма контрольними замірами. А також можливість забезпечення належної якості сигналу телеканалів «UA:ТВ -1» та «UA:ТВ-2», які запрацюють вже у березні.
За дорученням Сергія Гайдая, «позаштатному» працівнику «Інноваційно-інформаційного центру» – пенсіонеру зі Станично-Луганського району, який протягом двох років регулярно «інформує» державні установи про ситуацію в ефірі, Дмитро Сурженко передав нову логоперіодичну антену, що приймає сигнал у дециметровому діапазоні.
Фото: facebook.com/odalug