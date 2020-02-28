На Луганщині прийматимуть нові українські телеканали по обидві сторони лінії розмежування

Підготовлено для експлуатації новий передавач, який транслюватиме українські телеканали і на тимчасово окуповану територію.

Про це очільника області Сергія Гайдая поінформував директор КП «Інноваційно-інформаційний центр» Дмитро Сурженко, повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Новий передавач, який транслюватиме телеканали «UA:ТВ -1» та «UA:ТВ -2» на непідконтрольну територію, готовий до експлуатації, сигнал українських телерадіомовників вздовж лінії розмежування – сталий. Фахівцями підприємства проведено тестування нового потужного телепередавача, встановленого на Бахмутівській телевежі, та моніторинг прийому сигналу українських мовників у Станично-Луганському районі», - повідомив Сурженко.

Зазначається, що сталий прийом восьми каналів, що транслюються у мультиплексі МХ-1 на 23ТВК, підтверджено усіма контрольними замірами. А також можливість забезпечення належної якості сигналу телеканалів «UA:ТВ -1» та «UA:ТВ-2», які запрацюють вже у березні.

За дорученням Сергія Гайдая, «позаштатному» працівнику «Інноваційно-інформаційного центру» – пенсіонеру зі Станично-Луганського району, який протягом двох років регулярно «інформує» державні установи про ситуацію в ефірі, Дмитро Сурженко передав нову логоперіодичну антену, що приймає сигнал у дециметровому діапазоні.

«Нам часто закидають, що ми програємо інформаційну війну. Дійсно, протидіяти такій потужній пропагандистській машині складно. Після кодування сигналу найбільш рейтинговими каналами ситуація суттєво погіршилась. Тож для мене цей літній чоловік, який принципово дивиться тільки українське телебачення, та ще й вболіває, щоб сусіди приймали наш сигнал – такий же захисник України, як і хлопці, що боронять нашу державу зі зброєю у руках. Це його особиста «лінія фронту», – прокоментував своє рішення голова Луганської облдержадміністрації.

Фото: facebook.com/odalug