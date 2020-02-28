Луганський університет переміг у конкурсі українсько-польських проєктів

Луганський національний університет ім. Т.Г.Шевченка став переможцем конкурсу спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2020-2022 рр.

Про це повідомила пресслужба ЛНУ.

«Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» з проєктом «Національні ділові культури Польщі та України: удосконалення науково-практичних основ співпраці на європейських і світових ринках» взяв участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2020-2022 рр. і став його переможцем», - ідеться в повідомленні.

Зміст цього проєкту полягав у міждисциплінарних дослідженнях міжнародної підприємницької діяльності на межі економіки, культурології, соціології, історії та правознавства.

Метою проєкту була класифікація відмінності й подібності національних ділових культур Польщі та України з обґрунтуванням науково-практичних пропозицій бізнес-структурам обох країн щодо спільної діяльності на ринках Європи, Центральної Азії та Близького Сходу. А також проведення спільних конференцій, написання спільної монографії та статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Підґрунтям проєкту були попередні розробки Центру науково-дослідного співробітництва Польща – Україна (заснований у 2016 р. на базі кафедри економіки, маркетингу та підприємництва ЛНУ і кафедри менеджменту Лодзінського університету) й матеріали досліджень кафедри економіки, маркетингу та підприємництва ЛНУ протягом 2015 – 2019 рр. на замовлення міжнародних благодійних організацій «Mercy Corps», «FHI-360», «DAI Global LLC» (США) та «Word Jewish Relief» (Ізраїль).

Як повідомлялося, 2014 року з початком російської агресії на Донбасі Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка залишив зону бойових дій, евакуювавшись до м. Старобільськ Луганської області. Сьогодні ректорат, значна частина професорсько-викладацького складу та співробітників перебувають у Старобільську, окремі структурні підрозділи – у містах Кремінна, Полтава, Рубіжне, Лисичанськ.