В Україні - до 10° тепла, але очікується сильний вітер

В Україні 28 лютого вдень буде до 10° тепла, проте очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень на заході та сході країни дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с, вночі у Херсонській та Запорізькій областях до 24 м/с. Температура вдень 2-7°, у південній частині подекуди 8-10° тепла. У Карпатах вдень помірний сніг", - йдеться у повідомленні.

У Києві 28 лютого без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 4-6° тепла. У Київській області також без опадів. Температура вдень 2-7° тепла.