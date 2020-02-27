Від -9° до +17°: Україну чекають температурні "гойдалки"

В Україні 28 лютого вдень буде від 5° морозу до 10° тепла, проте очікується сильний вітер.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вночі в південних, східних, більшості центральних, Сумській та Закарпатській областях, вдень на заході та сході країни дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с, вночі у Херсонській та Запорізькій областях до 24 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в південно-східних областях до 6° тепла; вдень 2-7°, у південній частині подекуди 8-10° тепла. У Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг; температура вночі 3-8°, 0-5° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 лютого без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. У Київській області також без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

29 лютого у південних та центральних областях, вночі і на Прикарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на півдні країни до 4° тепла; вдень 3-8°. У Карпатах сніг; температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

1 березня в Україні без опадів. Вітер південний 7-12 м/с; в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 3-8°, у південній частині 6-11° тепла. В Карпатах без опадів, температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У Києві і Київській області 29 лютого - 1 березня без опадів. Вітер 29 лютого західний, 3-8 м/с; 1 березня південний 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла.

2 березня вночі в західних областях, вдень на Правобережжі дощі (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів. 3 березня вночі в Україні, крім сходу, вдень на півночі Лівобережжя та крайньому заході країни дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° тепла (2 березня в Карпатах від 2° морозу до 3° тепла); вдень 2 березня 4-10° тепла, 3 березня 8-14°, на півдні до 17°.

У Києві та столичному регіоні вдень 2 березня та вночі 3 березня дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 2 березня 5-10°, 3 березня 8-13°.