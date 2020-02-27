Затримали понад 20 нападників на Жмеринську міськраду

Напад на Жмеринську міську раду з метою зірвати сесію у четвер вчинили члени ГО «Едельвейс» та «Національних дружин» з м. Вінниці. Затримано понад 20 осіб, в тому числі лідерів цих об’єднань.

Про це на брифінгу заявив начальник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сесії розглядалось питання недовіри в. о міського голови м. Жмеринки. Під час проведення сесії Жмеринської міської ради до адміністративної будівлі підбігло близько 30 чоловік, які почали грубо порушувати громадський порядок і заздалегідь заготовленими предметами почали громити приміщення, виламувати двері тощо. При цьому пошкодили майно міської ради та вчинили бійку з депутатами Жмеринської міської ради й з поліцейськими, які проводили затримання даних хуліганів. В подальшому під час проведення затримання даних хуліганів ми встановили, що всі нападники є членами громадського об’єднання «Едельвейс» та «Національних дружин» м. Вінниці. Затримано понад 20 осіб за ст. 208 ККУ. Також серед затриманих є і два лідери цих організацій», - повідомив Педос.

За його словами, молоді люди віком від 17 до 25 років були одягнуті в камуфляжний одяг із написом «Національні дружини». Вони з собою принесли димові шашки, газові балони і петарди, почали розпилювати газ у приміщенні міськради, кидати петарди у бік цивільних і поліцейських. Вони відкрито нападали на поліцію, не реагуючи на зауваження та застереження правоохоронців. У результаті серед поліцейських є травмовані.

Половина потерпілих поліцейських – з-поміж керівників підрозділу кримінального розшуку, які перші стали на захист громадян. Зокрема, заступник начальника кримінального розшуку, який виконував обов’язки керівника поліції Жмеринки, отримав струс мозку і садна обличчя, інший заступник, керівник того ж підрозділу, - перелом ребра. В інших поліцейських також діагностовано струси мозку, численні забої, відкриті садна голови, струс мозку тощо. Наразі правоохоронцям, кількох із яких довелося госпіталізувати, надається медична допомога.

Тілесних ушкоджень зазнали і депутати міської ради, які допомагали поліцейським затримувати нападників.

Раніше повідомлялося, що під час інциденту постраждали й четверо нападників.

«Це зухвала подія, і ми будемо дуже жорстко реагувати, тому що ніхто не має права ні на кого нападати, захоплювати адмінприміщення, зривати сесію, спричиняти тілесні ушкодження людям, тим більше – поліцейським. За це буде сувора відповідальність. Наразі затримані перебувають у підрозділі, слідчі проводять допити, провадження розслідує слідче управління ГУ НП у Вінницькій області. Створена слідчо-оперативна група з великою кількістю слідчих – до 10 осіб», - зазначив начальник ГУ Нацполіції Вінницької області.

Педос сказав, що поліція пов’язує напад саме з розглядом питання про висловлення недовіри виконувачу обов’язків міського голови Жмеринки. Раніше джерело у Жмеринській міськраді повідомило, що організаторами нападу можуть бути опоненти нинішнього керівника міста.