«Велике будівництво» на Херсонщині транслюватиметься онлайн

На Херсонщині транслюватимуть онлайн будівництво чи реконструкцію 6 шкіл, 6 дитсадків та 8 об’єктів спортивної інфраструктури у рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво».

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Кожен мешканець Херсонщини зможе на власні очі в режимі реального часу переглянути, як реалізується «Велике будівництво» в нашій області. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв дав доручення, аби будівництво та реконструкція об’єктів транслювалася в онлайн-форматі на сайті облдержадміністрації», - йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника голови ХОДА Дмитра Бутрія, з 1 березня розпочнеться будівництво восьми об’єктів. Контролюватиме роботи заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Анатолій Галамага.

Вже цього понеділка, 2 березня, в розділі «Велике будівництво» на сайті облдержадміністрації транслюватиметься будівництво двох об’єктів. У п’ятницю, 6 березня, онлайн-трансляції мають з’явитися й по інших шести об’єктах. Крім того, щопонеділка на сайті ОДА публікуватимуться звіти з фотографіями будівництва.