У Чернігові закликають провести референдум щодо ринку землі

Депутати Чернігівської міської ради одностайно підтримали звернення до керівництва держави із закликом зняти з розгляду законопроєкти щодо запровадження в Україні ринку землі, і провести всеукраїнський референдум із даного питання.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Чернігівська міська рада звернулася до Президента України та Верховної Ради України щодо зняття з розгляду усіх законопроєктів про запровадження ринку землі в Україні та проведення Всеукраїнського референдуму. Депутати міськради одноголосно підтримали це звернення на засіданні 52-ї сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання сьогодні, 27 лютого", - йдеться у повідомленні.

У тексті звернення наголошується, що "відкриття ринку землі матиме фундаментальні наслідки не лише для сучасного, а й для майбутнього покоління українців", тож саме вони мають вирішувати ключові питання життя країни.

Депутати вважають, що для розв’язання суспільно-політичного конфлікту, який спричинила запропонована урядом модель обігу земель, потрібен суспільний діалог. А земельна реформа повинна відбуватися винятково на конституційних засадах, які передбачають забезпечення права власності українського народу на землю та охорони землі як національного багатства (ст. 13 і 14 Конституції України).

Як повідомлялося, наприкінці жовтня 2019 р. міськрада Чернігова просила центральну владу продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ще раніше таке ж звернення приймала Чернігівська обласна рада. Аграріїв області на спеціально скликаному форумі ще восени вимагали відкликання законопроекту про обіг земель та проведення референдуму.

Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

В першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.