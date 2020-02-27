У Тернополі протестують проти закриття єдиної в Україні профспілкової школи мистецтв

Майже дві сотні батьків дітей, що навчаються в єдиній в Україні Тернопільській профспілковій школі мистецтв сьогодні увійшли в приміщення закладу, протестуючи проти його закриття.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Школа такого типу – єдина в Україні. Майже тридцять років тут навчалися і поки що навчаються діти із Тернополя та навколишніх сіл. Хлопчики і дівчатка за допомогою педагогів розвивають свої здібності з образотворчого мистецтва, вокалу, опановують гру на музичних інструментах. І ось, чиновники із обласної ради профспілки хочуть закрити цей навчальний заклад, в який ми і наші попередники роками вкладали кошти на ремонти, придбання інструментів, обладнання. Це – удар не тільки для нас, батьків, але й, передусім, для дітей, у яких забирають дитячу мрію пов’язати своє життя із мистецтвом, мрію, яку реалізували десятки дітей, що вчилися тут», - розповіла кореспонденту агентства голова ініціативної групи батьків Лариса Цімарна.

Ситуацію прокоментував голова Тернопільської обласної ради професійних спілок Андрій Присяжний.

«Ми ні в якому разі не виступаємо за те, щоб закрити школу. Але справа у тому, що аудиторська служба України провела ревізію обласного бюджету і вказала на порушення бюджетного законодавства України. Це стосується фінансування видатків обласної профспілкової школи мистецтв. Тому, виходячи з того, що в обласному бюджеті на 2020 рік кошти на фінансування установи не передбачено, президія обласної ради професійних спілок прийняла рішення припинити діяльність школи з 1 липня цього року», - пояснив Присяжний.

Таким чином, якщо нічого не зміниться, вже влітку 12 педагогів змушені піти на біржу праці, а 185 учнів припинять своє навчання.

Але, схоже, у цій ситуації може й бути позитивний як для педагогів, так і дітей вихід.

Принаймні, про це кореспонденту Укрінформу сказала голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, член президії обласної ради Лариса Римар.

За її словами, якщо буде знайдено консенсус між профспілковими керівниками та керівництвом обласної ради, можна напрацювати варіант передачі приміщення профспілкової школи мистецтв під егіду Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Це дозволить зберегти школу, як підрозділ чи відділення згаданого коледжу. Але чи буде саме так, залежить від багатьох чинників.