Сутички на "Барабашово": до поліції забрали 20 учасників

У Харкові до поліції доставили 20 громадян, які брали участь у сутичках біля ТЦ "Барабашово".

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

"Харківська поліція вживає комплекс заходів для недопущення розвитку силового протистояння на ринку "Барабашово". До Київського відділу поліції доставлено 20 громадян для встановлення їхніх осіб та обставин події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27 лютого близько 11:30 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Амурській біля ринку "Барабашово" зібралися понад 100 осіб та, нібито, лунають вибухи.

На місці події поліцейські виявили близько 100 осіб.

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, поліцейські вилучили кілька гумових кийків, газові балончики.

Також правоохоронці встановлюють, який вид зброї було застосовано під час конфлікту.

"Окрім того, до відділу поліції доставлені 20 осіб, які наразі опитуються. Від сльозогінного газу також постраждали кілька поліцейських", - уточнили у відомстві.

Загалом до поліції надійшло вісім повідомлень щодо ситуації на території торговельного центру. Факт події внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції.

Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляд місця події.

Для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян на території торговельного центру знаходяться наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Як повідомлялося, зранку 27 лютого у Харкові підприємці ТЦ "Барабашово" не дали комунальникам, які прибули на територію ринку, розпочати демонтаж об'єктів перед початком будівництва траси у бік Салтівського житломасиву.