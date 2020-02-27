У депутата Миколаївської міськради кинули яйце за привітання з 23 лютого

Депутата Миколаївської міської ради від фракції «Опозиційний блок» Павла Зоткіна в приміщенні міської ради вдарили по голові яйцем і забруднили одяг – він написав заяву в поліцію.

Про це стало відомо під час засідання сесії міської ради 27 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«26 лютого в приміщенні Миколаївської міськради до мене підійшли двоє людей, які дорікнули мене в тому, що я привітав своїх друзів у Facebook з 23 лютого. Один з них завдав мені удару по голові, забруднивши одяг яйцем. Цим самим вони порушили низку законів, тому я звернувся до поліції, - заявив Зоткін.

Він також зазначив, що, на його думку, даний інцидент – наслідок того, що протягом п'яти років народу нав'язували поділ на правих і неправих, патріотів і ватників.

«Молоді люди, які напали на мене, стали жертвами цієї пропаганди, я на них зла не тримаю. Якщо протягом доби вони принесуть свої публічні вибачення, то я готовий забрати свою заяву в поліції», - сказав депутат.

Голова постійної депутатської комісії, депутат від фракції «Опозиційний блок» Олександр Малікін оприлюднив текст звернення до поліції щодо взяття на контроль розслідування цієї справи. Питання включили до порядку денного сесії, але чи встигнуть його сьогодні розглянути невідомо, адже попереду у депутатів кілька сотень питань.

Як стало відомо, 23 лютого Павло Зоткін привітав миколаївців з Днем захисника Вітчизни, святкування якого скасовано ще у 2014 році. На вітальній листівці депутата були розміщені кадри з радянського фільму «Офіцери», а також герб і прапор Російської Федерації. Пізніше депутат видалив публікацію.

Фото: niklife.com.uа