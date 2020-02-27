На Волині у пожежі загинули двоє дітей

На Волині у пожежі загинули двоє дітей

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Укрінформ
На Волині внаслідок загорання будинку загинули двоє дітей.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

"Пожежа виникла у дерев’яному будинку 23-річної жительки села Білашів Ковельського району. Внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей власниці будинку - 6-річний хлопчик і 2-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що матір на кілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду і пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.

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Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 та ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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