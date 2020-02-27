Рятувальники попереджають про підняття рівнів води у річках на заході України

У річках трьох областей на заході України 27 лютого очікується підвищення рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними Укргідрометцентру, 27 лютого на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) та річках Закарпаття очiкується формування чергового тало-дощового паводку з пiдйомом рiвнiв води на 0,3 - 1,5 м над рiвнями 25 лютого на 08 год, без загрози негативних наслiдкiв”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в нижній течії р.Боржава можливий початковий вихід води на заплаву.