Харківських податківців підозрюють у недбалості ціною 2,7 мільйона

Харківських податківців підозрюють у недбалості ціною 2,7 мільйона

Укрінформ
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру харківським податківцям, дії яких завдали державі збитків на 2,7 млн грн.

Про це інформує ДБР.

«Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру одному із заступників начальника ГУ ДПС у Харківській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Його підлеглому повідомлено про підозру в невиконанні судового рішення (ч. 3 ст. 382 КК)», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, у 2015-2017 рр. посадовці перешкоджали виконанню рішень адміністративного суду щодо відшкодування податку на додану вартість товариству, яке займалося продажем автомобілів.

«Через незаконні дії податківців, поряд з основним боргом, держава сплатила ще й понад 2 мільйони 700 тисяч гривень пені», - зазначили в ДБР.

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Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює прокуратура Харківської області, оперативний супровід - Східний відділ ГУ внутрішньої безпеки ДФС.

Санкція ч. 2 ст. 367 передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років, ч. 3 ст. 382 - від 3 до 8 років. В обох випадках передбачено позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.

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