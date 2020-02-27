Харківських податківців підозрюють у недбалості ціною 2,7 мільйона

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру харківським податківцям, дії яких завдали державі збитків на 2,7 млн грн.

Про це інформує ДБР.

«Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру одному із заступників начальника ГУ ДПС у Харківській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Його підлеглому повідомлено про підозру в невиконанні судового рішення (ч. 3 ст. 382 КК)», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, у 2015-2017 рр. посадовці перешкоджали виконанню рішень адміністративного суду щодо відшкодування податку на додану вартість товариству, яке займалося продажем автомобілів.

«Через незаконні дії податківців, поряд з основним боргом, держава сплатила ще й понад 2 мільйони 700 тисяч гривень пені», - зазначили в ДБР.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює прокуратура Харківської області, оперативний супровід - Східний відділ ГУ внутрішньої безпеки ДФС.

Санкція ч. 2 ст. 367 передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років, ч. 3 ст. 382 - від 3 до 8 років. В обох випадках передбачено позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.