Для моряків, які були в російському полоні, на Прикарпатті створюють кортики

Військовим морякам, колишнім бранцям Кремля, незабаром вручать іменні кортики з дамаської сталі.

Про це у Facebook інформує Генштаб ЗСУ.

"Кортики для 24 звільнених з незаконного утримування у Російській Федерації військовополонених моряків ВМС ЗС України, яких Росія підступно і всупереч усім міжнародним нормам захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року, створюють на Прикарпатті. 24 вироби з дамаської сталі незабаром вручать їхнім новим власникам", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ідея створити кортики виникла у Дмитра Ейдера та його дружини Євгенії. Дмитро - батько Андрія Ейдера, наймолодшого з моряків, яких РФ захопила в полон.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2019 року з російського полону повернулися 35 українців, серед них 24 моряки, яких РФ захопила в Керченській протоці.