На Житомирщині поліція шукає підлітка, який зник майже тиждень тому

На Житомирщині близько сотні правоохоронців третій день шукають 16-річного Дмитра Степарука, який 21 лютого пішов із дому та досі не повернувся.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«До відпрацювання райцентру, села, де юнак проживав, довколишньої місцевості наразі залучені значні сили. Близько сотні людей уже третій день поспіль крок за кроком прочісують визначену територію. До пошуків, окрім працівників Хорошівського та сусідніх територіальних підрозділів поліції, залучені кінологи, у тому числі курсанти Житомирського навчального центру, бійці роти поліції особливого призначення, нацгвардійці, рятувальники і місцева громада», - розповів заступник начальника ГУНП в області Артем Лисогор.

Хлопця розпочали шукати одразу після надходження 23 лютого повідомлення від матері про його зникнення. За зібраними свідченнями від жінки та товаришів юнака стало відомо, що він не міг самостійно виїхати за межі району, бо не мав при собі грошей та документів.

Правоохоронцям вдалося встановити, що востаннє Дмитра бачили увечері 21 лютого у Хорошеві, де він відпочивав з друзями. За словами молодих людей, хлопець збирався додому, але до свого села Теренці він так і не повернувся.

Прикмети Дмитра Степарука: середнього зросту, темне волосся, на правій щоці має родиму пляму. Був одягнений у чорний спортивний костюм, сіру куртку, чорні кросівки.

Фото: Нацполіція.