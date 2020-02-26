На Сумщині визначили базу обсервації людей з підозрою на коронавірус

На Сумщині визначена база обсервації для осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив кореспондента Укрінформу заступник голови ОДА Іван Боршош за підсумками засідання тимчасової надзвичайної протиепідемічної комісії при Сумській облдержадміністрації.

«В області визначені опорні медичні бази для можливої госпіталізації осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. Це Сумська міська і обласна дитячі лікарні, обласна інфекційна лікарня і Сумська міська лікарня № 4, яка є базою обсервації. Також подібні відділення визначені в усіх містах обласного значення», - розповів Боршош.

За його словами, наразі розглядається питання в разі зростання кількості прибулих з Італії де Іспанії, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус, проходження ними у добровільному порядку обсерваційного періоду.

«Наразі у посиленому режимі працюють профільні підрозділи облдержадміністрації, прикордонники, працівники Нацполіції, Держпродспоживслужби у Сумській області. В регіоні є в достатній кількості необхідні засоби захисту, тож усі дотичні до проблеми служби готові діяти згідно з визначеними для них завданнями», - запевнив заступник голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у Сумах студентці місцевого аграрного університету з Китаю, яка прибула з провінції Хінань, та її хлопцю запропонували пройти 14-денний обсерваційний період. Вони погодилися.

Також у вишах Сум студентів з Китаю просять тимчасово утриматися від участі у заняттях.