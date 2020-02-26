На Сумщині у пунктах пропуску на кордоні з РФ працює спецгрупа

На Сумщині створено спеціальну ситуаційну групу, яка відслідковує та аналізує інформацію щодо коронавірусу з пунктів пропуску на українсько-російському кордоні.

Про це 26 лютого на засіданні тимчасової надзвичайної протиепідемічної комісії при Сумській облдержадміністрації повідомив начальник Сумського прикордонного загону Микола Романчук,

«В Сумській області створено спеціальну ситуаційну групу, до складу якої увійшли фахівці прикордонного контролю, охорони здоров’я. Ситуаційна група цілодобово відслідковує й аналізує інформацію з пунктів пропуску. Прикордонники здійснюють температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну», - розповів Романчук.

Також, за його словами, в пунктах контролю або перебуватиме карета швидкої допомоги, або буде визначене тимчасове місце для перебування ймовірно інфікованих осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу.