На Житомирщині за хабар можна було отримати дозвіл на право забруднювати атмосферу

Співробітники СБУ викрили головного спеціаліста управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, який вимагав від підприємців хабарі до 10 тис. доларів США за безперешкодне надання дозволів на викиди в атмосферу.

Про це повідомляє СБУ.

«Оперативники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем 15 тисяч гривень від фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг із оформлення документації на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами», - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, чиновник запровадив схему вимагання грошей від підприємств регіону, діяльність яких пов`язана із викидами в атмосферу забруднюючих речовин чи іншим шкідливим виробництвом. За безперешкодне погодження технічної документації та надання дозволів на роботу зловмисник вимагав до 10 тис. доларів США, залежно від комерційних потужностей підприємства.

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Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу, посадовцю оголошено про підозру. Крім того, перевіряється інформація щодо інших фактів корупційних зловживань чиновника та причетності посадових осіб ОДА до оборудок.