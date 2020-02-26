На сесії Запорізької міськради закликають не закривати тубдиспансери

На сесії Запорізької міськради закликають не закривати тубдиспансери

Укрінформ
Співробітники спецілазованих закладів, представники громадських організацій на сесії Запорізької міської ради закликали не скорочувати лікарів і не закривати спеціалізовані медичні установи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У грудні у Кам’янці-Дніпровській від туберкульозу померла 7-річна дівчина. На початку січня в області помер 3 річний хлопчик з багатодітної родини. Діагноз - туберкульозний менінгіт. Дитину до медичного закладу госпіталізували у стані коми. Якщо зараз виїхати до віддалених населених пунктів і зробити флюорографію, то ми отримаємо жахливі цифри із кількості хворих на туберкульоз. Замість того, аби забезпечувати людей якісними ліками - скорочують лікарів та закривають тубдиспансери. Ми просимо, щоб нас не закривали», - заявила співробітниця обласного тубдиспансеру Ірина.

На території Запоріжжя знаходиться чотири протитуберкульозних диспансера. З 1 квітня 2020 року, три з них - закриються через відсутність фінансування.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк виніс на розгляд сесії проєкт звернення до обласної та центральної влади щодо недопущення закриття диспансерів.

"Заплановане скорочення може охопити до 80% медичного персоналу і призвести до закриття трьох з чотирьох спеціалізованих медустанов. З майже 150 співробітників планується залишити лише 12 лікарів і 12 медсестер. Кількість ліжко-місць планується зменшити більш ніж удвічі – з 500 до 220», - йдеться у проєкті звернення.

Читайте також: На Запоріжжі від туберкульозу померла школярка

Міський голова наголосив, що такі спеціалізовані заклади вкрай необхідні, враховуючи те, що Запорізька область знаходиться в п’ятірці регіонів з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз.

Він також зазначив, що в разі необхідності міська рада готова допомогти облраді з фінансуванням. 

Як раніше повідомлялось, на фтизіатричну галузь в Запорізькій області на рік передбачено 34 млн гривен, що втричі менше, ніж необхідно для того, аби зберегти мережу спеціалізованих диспансерів. Обласна влада планує звернуться до Кабміну з проханням надати субвенцію із державного бюджету в сумі, щонайменше, 50 млн гривен. Якщо гроші будуть виділені, то в області залишаться три стаціонарних відділення та буде майже повністю збережений медичний персонал.

Фото: zp.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-