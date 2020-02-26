На сесії Запорізької міськради закликають не закривати тубдиспансери

Співробітники спецілазованих закладів, представники громадських організацій на сесії Запорізької міської ради закликали не скорочувати лікарів і не закривати спеціалізовані медичні установи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У грудні у Кам’янці-Дніпровській від туберкульозу померла 7-річна дівчина. На початку січня в області помер 3 річний хлопчик з багатодітної родини. Діагноз - туберкульозний менінгіт. Дитину до медичного закладу госпіталізували у стані коми. Якщо зараз виїхати до віддалених населених пунктів і зробити флюорографію, то ми отримаємо жахливі цифри із кількості хворих на туберкульоз. Замість того, аби забезпечувати людей якісними ліками - скорочують лікарів та закривають тубдиспансери. Ми просимо, щоб нас не закривали», - заявила співробітниця обласного тубдиспансеру Ірина.

На території Запоріжжя знаходиться чотири протитуберкульозних диспансера. З 1 квітня 2020 року, три з них - закриються через відсутність фінансування.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк виніс на розгляд сесії проєкт звернення до обласної та центральної влади щодо недопущення закриття диспансерів.

"Заплановане скорочення може охопити до 80% медичного персоналу і призвести до закриття трьох з чотирьох спеціалізованих медустанов. З майже 150 співробітників планується залишити лише 12 лікарів і 12 медсестер. Кількість ліжко-місць планується зменшити більш ніж удвічі – з 500 до 220», - йдеться у проєкті звернення.

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Міський голова наголосив, що такі спеціалізовані заклади вкрай необхідні, враховуючи те, що Запорізька область знаходиться в п’ятірці регіонів з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз.

Він також зазначив, що в разі необхідності міська рада готова допомогти облраді з фінансуванням.

Як раніше повідомлялось, на фтизіатричну галузь в Запорізькій області на рік передбачено 34 млн гривен, що втричі менше, ніж необхідно для того, аби зберегти мережу спеціалізованих диспансерів. Обласна влада планує звернуться до Кабміну з проханням надати субвенцію із державного бюджету в сумі, щонайменше, 50 млн гривен. Якщо гроші будуть виділені, то в області залишаться три стаціонарних відділення та буде майже повністю збережений медичний персонал.

Фото: zp.gov.ua