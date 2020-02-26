Інфекціоністам Чернігівщини бракує костюмів біозахисту і обладнання

Для можливого протистояння коронавірусу інфекціоністам Чернігівщини бракує костюмів біозахисту, апаратів штучної вентиляції легень та іншого обладнання.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Нам відома вся наявна про коронавірус інформація. Ми готові захищати людей від його поширення та ускладнень. Проте нам потрібна ще додаткова кількість костюмів біозахисту, очікуємо днями апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання", - заявила головний експерт з інфекційних хвороб управління охорони здоров’я ОДА Світлана Ворона.

За її словами, госпітальною базою на випадок появи в області коронавірусу визначена Чернігівська міська лікарня №2. Там інфекційне відділення працює з 1990 року і медперсонал має значний досвід роботи в епідемічних ситуаціях.

Окрім того, в області створено три спеціалізовані бригади: епідеміологічна, що займатиметься хворим та його оточенням; дезінфекційна, яка знезаразить місця перебування хворого, та вірусологічна - вона з’ясовуватиме, чи дійсно виявлене захворювання викликане коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

В Україні наразі випадків зараження коронавірусом не зафіксовано.