Покращився стан жінки, яка повернулася у Чернівці з Італії

Стан жінки, яка повернулась з Італії та яку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні Чернівців і перевіряють на коронавірус, покращився, а температура тіла знизилась до нормальної.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Гопко.

"Зі слів лікуючого лікаря, жінка з Італії, яку госпіталізували в інфекційне відділення обласної лікарні, наразі почувається добре, її стан задовільний. Уже вчора увечері в неї знизилась температура, має гарний апетит, жодних скарг на здоров'я не висловлює", - сказала Гопко.

Вона розповіла, що складних симптомів захворювання у неї не було від самого початку. Але оскільки у жінки піднялась температура і вона сама звернулася до медиків, бо могла контактувати із хворими на коронавірус, її помістили в інфекційне відділення та ізолювали.

"Жінка проявила обережність, і це дуже похвально з її боку. Бо це дає можливість вчасно відстежувати контакти і проводити необхідні заходи для мінімізації поширення можливої інфекції. Вже завтра ми очікуємо результати її аналізів на предмет можливого коронавірусу чи його відсутності. І за результатами прийматимемо рішення про подальші дії", - додала керівник обласного лабораторного центру.

Як повідомляв Укрінформу, у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на зараження коронавірусом.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.