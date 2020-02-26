Покращився стан жінки, яка повернулася у Чернівці з Італії

Покращився стан жінки, яка повернулася у Чернівці з Італії

Укрінформ
Стан жінки, яка повернулась з Італії та яку госпіталізували в інфекційне відділення лікарні Чернівців і перевіряють на коронавірус, покращився, а температура тіла знизилась до нормальної.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Гопко.

"Зі слів лікуючого лікаря, жінка з Італії, яку госпіталізували в інфекційне відділення обласної лікарні, наразі почувається добре, її стан задовільний. Уже вчора увечері в неї знизилась температура, має гарний апетит, жодних скарг на здоров'я не висловлює", - сказала Гопко.

Вона розповіла, що складних симптомів захворювання у неї не було від самого початку. Але оскільки у жінки піднялась температура і вона сама звернулася до медиків, бо могла контактувати із хворими на коронавірус, її помістили в інфекційне відділення та ізолювали.

"Жінка проявила обережність, і це дуже похвально з її боку. Бо це дає можливість вчасно відстежувати контакти і проводити необхідні заходи для мінімізації поширення можливої інфекції. Вже завтра ми очікуємо результати її аналізів на предмет можливого коронавірусу чи його відсутності. І за результатами прийматимемо рішення про подальші дії", - додала керівник обласного лабораторного центру.

Як повідомляв Укрінформу, у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на зараження коронавірусом.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.

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Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

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