У Кобеляках протестувальники перекривали дорогу Н-31 Дніпро – Решетилівка

На трасі Дніпро – Решетилівка в Кобеляках Полтавської області вранці активісти влаштували протест з приводу земельних питань і перекрили дорогу.

Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

“У м. Кобеляки на автомобільній дорозі Н-31 Дніпро - Решетилівка протестувальниками перекрито рух транспорту. Люди ходять по пішохідному переходу поблизу мосту через р.Ворскла, проводячи мирну акцію через земельні питання. В’їзд у місто з боку Дніпра фактично заблоковано. Врахуйте дану інформацію, плануючи ваші подорожі”, - йдеться в повідомленні.

Як розповів один з учасників протесту, на місці події перебуває близько 60-70 людей та велика кількість правоохоронців.

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На даний момент дорогу розблокували. До протестувальників приїхали перемовники із Кабміну і ті звернули пікет та направились у Кобеляцьку райдержадміністрацію для перемовин.

Фото: exo.in.ua