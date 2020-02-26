На Рівненщині стартує «Велике будівництво-2020»

Масштабний проєкт із будівництва інфраструктурних об’єктів стартує на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«В Україні вже 1 березня стартує президентська програма – «Велике будівництво». У її рамках в області розпочинаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг. Сьогодні ми презентували карту із 22-ма інфраструктурно важливими об’єктами для області, де проходитимуть будівельні роботи», - зазначила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.

У рамках масштабного проєкту на Рівненщині взялися збудувати 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів.

Зокрема, кошти спрямують на будівництво Озерецької школи, що у Володимирецькому районі. Реконструюють Дубровицький НВК, Малівську школу Демидівського району, Корнинський та Жобринський заклади Рівненського району. Вартість цих п’яти проєктів – понад 241 млн грн, а загальна кількість учнівських місць, які будуть створені - 2425.

Щодо дитячих садків, то вартість п’яти проєктів сягне 131 млн грн, а загальна кількість дитячих місць – 454.

Передбачена програмою «Велике будівництво» і розбудова об'єктів спортивної інфраструктури. Це зведення спорткомплексу в Сарнах на 760 місць, спортивно-оздоровчого комплексу в Дубровиці на 369 місць та культурно-спортивного закладу в селі Бродниця Зарічненського району на 150 місць. Читайте також: Капітальні інвестиції в економіку України за рік збільшилися на 11%

Окрім цього, планується реконструкція басейну в Дубно та стадіону «Колос» в Костополі на 1330 місць. Загальна вартість п’яти об’єктів становить 160 млн грн.