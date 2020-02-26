Справу ексзаступника голови Херсонської ОДА передали до суду

Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника голови Херсонської ОДА.

Про це у Facebook повідомляє прокуратура Херсонської області.

“Прокуратура Херсонської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації, який обвинувачується у вчиненні хуліганських дій, передбачених ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, інцидент стався у вересні 2019 року у с. Праві Саги Олешківського району. Під час конфлікту вказана особа ймовірно завдала тілесних ушкоджень двом потерпілим”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 лютого 2020 року обвинувальний акт скеровано до Цюрупинського районного суду для розгляду по суті.

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Як повідомляв Укрінформ, ввечері 22 вересня 2019 року під час святкування дня заснування села Праві Саги Олешківського району виникли конфліктні ситуації за участю ексзаступника голови ОДА, чинного депутата Херсонської обласної ради Євгена Рищука.

За цим фактом слідче управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).