ООН допоможе грантами ветеранам на Дніпропетровщині

Організація Об'єднаних Націй оголосила грантову програму, спрямовану на підтримку ветеранів АТО/ООС у Дніпропетровській області.

Про це розповіла начальниця управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Наталія Шуліка.

«Проєкт пілотний. У нашій області ООН його впроваджує вперше. Першочергову увагу приділяють розвитку та підтримці ветеранських організацій у громадах», – зазначила Шуліка.

Запропоновані проєкти мають відповідати чотирьом напрямкам діяльності:

1. Організація груп самодопомоги ветеранів АТО/ООС. Переможці визначатимуть формат зустрічей та тренінгів, оберуть лідера групи самодопомоги.

2. Програми менторства ветеранів АТО/ООС для молоді. Ветерани стануть наставниками учнів або студентів, співпрацюватимуть зі школами, технікумами, інтернатами, дитячими будинками сімейного типу.

3. Стажування бійців. Найперше заохочуватимуть до стажування в органах поліції та ДСНС.

4. Організація та проведення спортивних подій для ветеранської спільноти.

Читайте також: Мінветеранів оголосило конкурс на фахівців з питань реформ

Можна пропонувати й інші проєкти - головне, аби вони були соціально корисними.

Конкурсні проєкти приймаються до 1 березня за електронною адресою grants.ua@undp.org.

Заявки відбиратимуть представники Програми розвитку ООН із відновлення і розбудови миру.

Фінансування надаватиметься за підтримки уряду Королівства Нідерландів.

Тривалість проєкту – до 12 місяців. Початок його реалізації – 23 березня 2020 року.