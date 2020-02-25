Поліція спростувала інформацію про арешти учасників сутичок у Нових Санжарах

Поліція Полтавської області спростувала поширену раніше інформацію про обрання запобіжних заходів учасникам сутичок у Нових Санжарах.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"Наразі в Октябрському районному суді Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження. Перепрошуємо за неточну інформацію, оприлюднену раніше", – йдеться в повідомленні.

Раніше поліція Полтавщини поінформувала про те, що після подій у Нових Санжарах суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці чотирьом особам.

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Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих. У сутичках між протестувальниками і правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари того дня відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебувають 94 людини - включно з екіпажем та особами, що їх супроводжують.