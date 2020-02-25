Поліція спростувала інформацію про арешти учасників сутичок у Нових Санжарах

Поліція спростувала інформацію про арешти учасників сутичок у Нових Санжарах

Укрінформ
Поліція Полтавської області спростувала поширену раніше інформацію про обрання запобіжних заходів учасникам сутичок у Нових Санжарах.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"Наразі в Октябрському районному суді Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження. Перепрошуємо за неточну інформацію, оприлюднену раніше", – йдеться в повідомленні.

Раніше поліція Полтавщини поінформувала про те, що після подій у Нових Санжарах суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці чотирьом особам.

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Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих. У сутичках між протестувальниками і правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

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Нові Санжари того дня відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебувають 94 людини - включно з екіпажем та особами, що їх супроводжують.

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