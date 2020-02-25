Синоптики сказали, яким буде перший день весни

В Україні 26 лютого місцями невеликий дощ, вдень від 7 до 16° тепла. Мокрий сніг, пориви вітру 15-30 м/с можливі тільки в Карпатах. 1 березня - переважно без опадів, температура від -6° до +8°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"26 лютого у західних, Житомирській областях помірний, на Київщині та Чернігівщині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в південно-східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-3° морозу; вдень 7-12° тепла, у Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму до 16°. В Карпатах вночі помірний, вдень значний дощ, подекуди з мокрим снігом; пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с; температура протягом доби від 1° морозу до 2° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 26 лютого хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°. У Київській області місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

27 лютого вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім північного заходу, 28 лютого вночі у більшості областей, вдень у західній та східній частині невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, у Карпатах помірний сніг. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, у західних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура 27 лютого вночі 1-6° тепла, вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 9-14° тепла; 28 лютого вночі від 3° морозу до 2° тепла, на сході до 6° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 8-10° тепла; у Карпатах вночі і вдень 2-7° морозу.

У Києві і столичному регіоні 27 лютого невеликий дощ та мокрий сніг, вдень 28 лютого без опадів. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с. Температура 27 лютого вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; 28 лютого вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

29 лютого в Україні часом мокрий сніг та дощ, лише вночі у східних, вдень в західних областях без опадів. 1 березня без опадів, лише у східних, вдень і в західних областях невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 29 лютого від 4° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу, 1 березня 0-6° морозу; вдень 0-6° тепла, у південній частині до 8°.

У Києві і Київській області 29 лютого невеликий мокрий сніг та дощ, 1 березня без опадів. Температура вночі 29 лютого від 3° тепла до 2° морозу, 1 березня 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла.