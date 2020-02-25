На Миколаївщині 119 населених пунктів - без світла

На Миколаївщині вже другу добу без електрики залишаються 119 населених пунктів, а сотні будинків без тепла.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Внаслідок ускладнення погодних умов 24 лютого відключено від електропостачання 152 населених пункти в 13 районах області. За інформацією АТ „Миколаївобленерго” наразі залишаються відключеними від електропостачання 119 населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за повідомленням пресслужби ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», через падіння дерев на тепломережі та перебої з подачею електроенергії у Миколаєві без теплопостачання залишилось 455 житлових будинків, 30 соціально-культурних об’єктів. Наразі теплопостачання відновлено лише у частині будинків, роботи тривають.

З причин сильного шквалистого вітру зареєстровано багато випадків руйнування конструктивних елементів будівель, споруд та рекламних конструкцій, падіння дерев в районах області та обласному центрі.

Так, внаслідок негоди пошкоджено покрівлі 53 багатоповерхових та 100 приватних житлових будинків, понад 130 об'єктів соціальної інфраструктури, з яких 47 закладів освіти, 32 дитячих навчальних заклади, 11 закладів охорони здоров'я.

Зафіксовано понад 300 випадків падіння дерев на проїзну частину доріг, автомобілі, будівлі, лінії електропередач. Пошкоджено понтонний пішохідний міст та понтонний Аляудський міст через р. Інгул.

Триває ліквідація наслідків негоди.

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Як уже повідомлялося, 24 лютого на Миколаївщині лютував вітер до 35-38 м/с, негода визнана надзвичайною ситуацією. Було оголошено червоний рівень небезпеки.

Фото: ДСНС