На Прикарпатті під час спеціальних навчань провели випробування двох снігоболотоходів «Богун», які допоможуть підрозділам ДСНС рятувати людей в горах.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

На Прикарпатті випробували снігоболотоходи “Богун” / Фото: if.gov.ua

«Сьогодні на Прикарпатті відбулися тактико-спеціальні навчання, що проводяться з метою випробовування техніки та обладнання, які поступили на оснащення рятувальних підрозділів управління ДСНС в області… На цих навчаннях було продемонстровано два нових унікальних сучасних снігоболотоходи «Богун», які призначені для забезпечення дій рятувальників гірських пошуково-рятувальних підрозділів, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм першої медичної допомоги… , транспортування постраждалих в умовах гірського бездоріжжя (снігових заметів, заболоченої місцевості, а також подолання водних перешкод)», - йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

За їхньою інформацією, також під час навчань було презентовано спеціальне майно та спорядження для гірських рятувальників СПРЧ АРЗ СП, яке придбали за кошти обласного бюджету вартістю 100 тисяч гривень.