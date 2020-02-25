В Яремче школу закрили на карантин до 6 березня

На Прикарпатті у місті Яремче загальноосвітню школу №1, в якій навчаються 476 учнів, закрили на карантин до 6 березня.

Про це повідомила депутат Яремчанської міської ради Марина Ланіна у Facebook.

«Шановні батьки! У Яремчанській ЗОШ №1 "Карантин" з 26.02-06.03.2020р. На навчання 10.03.2020р», - повідомила Ланіна.

Зазначається, що карантин у школі оголосили через ріст захворювання на грип та ГРВІ.

За інформацією Івано-Франківського обласного лабораторного Центру, протягом 08 тижня на Прикарпатті на грип та ГРВІ захворіли 9801 особа, в тому числі 6917 дітей до 17 років, що становить 70,6%.