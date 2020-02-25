У Карпатах оголосили штормове попередження

У середу, 26 лютого, в Карпатах очікується сильний вітер, вдень в Карпатському регіоні значний дощ подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За повідомленням Укргідрометцентру, 26 лютого в Карпатах та південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с; вдень в Карпатському регіоні значний дощ подекуди з мокрим снігом (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Також, за прогнозами синоптиків, у річках Карпат очікується підвищення рівнів води.

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"25-26 лютого продовжуватимуться підвищення рiвнiв води (внаслідок добігання води з приток та верхніх ділянок), без небезпечних наслідків на: Тисі в створі поста Чоп 2,0-2,5 м; Латорицi в створі поста Чоп 0,4 - 0,7 м", - йдеться у повідомленні.

26-27 лютого на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та річках Закарпаття очiкується формування чергового тало-дощового паводку з пiдйомом рiвнiв води на 0,3-1,5 м над рiвнями 25 лютого, без загрози негативних наслiдкiв.

В нижній течії р. Боржава можливий початковий вихід води на заплаву.