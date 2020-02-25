Жителям Бердичева за тепло нарахували зайві понад 1,2 мільйона

У Бердичеві на Житомирщині жителям, які користуються послугами централізованого теплопостачання, зайво нарахували понад 1,2 млн грн плати.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області.

«У ході перевірки встановлено, що суб’єкт господарювання застосовував тарифи на послугу з централізованого опалення, які сформовані з порушенням вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, за рахунок завищення планових витрат на збут послуги централізованого опалення для населення, зокрема на 11,94 грн за 1Гкал (з ПДВ) в діючому тарифі надавача послуги», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сектор контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби вимагає від теплопостачального підприємства здійснити перерахунки та повернути споживачам зайво нараховану плату за послугу з централізованого опалення на загальну суму 1,22 млн грн.

Крім того, надавача послуг зобов’язали привести діючі тарифи до рівня економічно-обґрунтованих витрат.