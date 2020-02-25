Понад 20 обшуків і арешти: після стрілянини у Дніпрі провели спецоперацію
Про це інформує пресслужба МВС.
"За хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у Дніпрі затримано п’ять осіб", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що конфлікт між двома групами чоловіків виник 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова у Дніпрі.
Зазначається, що громадяни застосували пістолет травматичної дії, внаслідок чого було поранено трьох учасників перестрілки. Чоловіків доставили до лікарні, де їх одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"Учасники другої сторони конфлікту втекли з місця події. В подальшому близько 2-ї ночі 25 лютого в ході поліцейської спецоперації співробітники карного розшуку та управління стратегічних розслідувань із залученням спецпризначенців КОРД затримали ще двох учасників перестрілки в центрі Дніпра", - додали у МВС.
Зокрема, у ході спецоперації було проведено понад 20 обшуків та вилучено 6 автомобілів, на яких пересувались затримані.
Наразі тривають слідчо-оперативні заході для затримання всіх причетних до злочину.
Наголошується, що конфлікт мав побутовий характер. «Достеменно відомо, що конфлікт не пов’язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі» - зазначили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Всім затриманим у вівторок, 25 лютого, планується вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу, зазначили у МВС.
Фото: mvs.gov.ua