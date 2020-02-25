Голова ДніпрОДА відзвітував про виконану роботу 2019 року

2019 року на Дніпропетровщині були відновлені 20 об’єктів інфраструктури та стартував проєкт будівництва аеропорту, а у 700 школах запрацював швидкісний інтернет.

На цьому наголосив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко у своєму звіті про виконану роботу 2019 року, інформує Дніпропетровська ОДА.

«Починаючи свою роботу на посаді голови ДніпрОДА, одразу виділив пріоритетні напрямки. Це розвиток інфраструктури, залучення інвестицій та покращення стану довкілля в регіоні. Окремий акцент – на будівництві нового терміналу та злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпропетровщини. За останні місяці 2019-го завершили реконструкцію 20 об’єктів по всій області – шкіл, садочків, медзакладів, парків. Ремонтували і дороги. При цьому завдяки перегляду кошторисів, які були завищені, вдалося зекономити 77 млн грн», – розповів Бондаренко.

За його словами, на нову злітно-посадкову смугу аеропорту з держбюджету виділили 1,2 млрд грн. Домовилися з приватним інвестором про будівництво Міжнародного терміналу та VIP-терміналу. Почався етап оформлення всіх необхідних документів, вибору підрядників. Роботи на будмайданчику стартують уже влітку 2020-го, додав голова ОДА.

Він підкреслив, що для покращення бізнес-клімату в регіоні створили Інвестиційну раду при Дніпропетровській ОДА, яка об'єднала десятки підприємців. До області було залучено 20 млн дол. інвестицій. Домовилися про створення в регіоні коштом інвестора першого екопарку.

Минулоріч основні підприємства-забруднювачі в області інвестували 1 млрд грн у природоохоронні заходи. У бюджеті на 2020 рік закладено 44,5 млн грн на вирішення проблем Придніпровського хімічного заводу.

В області також стартував проєкт Smart region, який дозволить зробити доступнішими для людей е-сервіси. У 700 школах Дніпропетровщини запрацював швидкісний інтернет, наголосив Бондаренко. А для більш зручної комунікації з головою ОДА у Facebook та Telegram запустили «Губербот», зазначив він.

«Наприкінці 2019-го презентували Стратегію розвитку Дніпропетровщини-2020. У ній визначені пріоритети та план дій на рік. Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру – роботи проходитимуть на понад 100 об’єктах. Так само акцентуватимемо увагу на залученні інвестицій, покращенні екології, євроінтеграції та децентралізації», – наголосив голова Дніпропетровської ОДА.