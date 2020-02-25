Голова ДніпрОДА відзвітував про виконану роботу 2019 року

Голова ДніпрОДА відзвітував про виконану роботу 2019 року

Укрінформ
2019 року на Дніпропетровщині були відновлені 20 об’єктів інфраструктури та стартував проєкт будівництва аеропорту, а у 700 школах запрацював швидкісний інтернет.

На цьому наголосив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко у своєму звіті про виконану роботу 2019 року, інформує Дніпропетровська ОДА.

«Починаючи свою роботу на посаді голови ДніпрОДА, одразу виділив пріоритетні напрямки. Це розвиток інфраструктури, залучення інвестицій та покращення стану довкілля в регіоні. Окремий акцент – на будівництві нового терміналу та злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпропетровщини. За останні місяці 2019-го завершили реконструкцію 20 об’єктів по всій області – шкіл, садочків, медзакладів, парків. Ремонтували і дороги. При цьому завдяки перегляду кошторисів, які були завищені, вдалося зекономити 77 млн грн», – розповів Бондаренко.

За його словами, на нову злітно-посадкову смугу аеропорту з держбюджету виділили 1,2 млрд грн. Домовилися з приватним інвестором про будівництво Міжнародного терміналу та VIP-терміналу. Почався етап оформлення всіх необхідних документів, вибору підрядників. Роботи на будмайданчику стартують уже влітку 2020-го, додав голова ОДА.

Він підкреслив, що для покращення бізнес-клімату в регіоні створили Інвестиційну раду при Дніпропетровській ОДА, яка об'єднала десятки підприємців. До області було залучено 20 млн дол. інвестицій. Домовилися про створення в регіоні коштом інвестора першого екопарку.

Минулоріч основні підприємства-забруднювачі в області інвестували 1 млрд грн у природоохоронні заходи. У бюджеті на 2020 рік закладено 44,5 млн грн на вирішення проблем Придніпровського хімічного заводу.

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В області також стартував проєкт Smart region, який дозволить зробити доступнішими для людей е-сервіси. У 700 школах Дніпропетровщини запрацював швидкісний інтернет, наголосив Бондаренко. А для більш зручної комунікації з головою ОДА у Facebook та Telegram запустили «Губербот», зазначив він.

«Наприкінці 2019-го презентували Стратегію розвитку Дніпропетровщини-2020. У ній визначені пріоритети та план дій на рік. Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру – роботи проходитимуть на понад 100 об’єктах. Так само акцентуватимемо увагу на залученні інвестицій, покращенні екології, євроінтеграції та децентралізації», – наголосив голова Дніпропетровської ОДА.

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