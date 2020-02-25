Працівники авіакомпанії ввозили "сірі" смартфони в Україну - СБУ

СБУ викрила схему нелегального ввезення в Україну вартісної електротехніки персоналом однієї з авіакомпаній.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих світових брендів. Після переправлення товару в Україну члени екіпажу реалізовували продукцію без обов’язкової сертифікації за підробленими документами через мережу торговельних закладів у Києві та інших регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили незаконно ввезену продукцію, зокрема, смартфони, підроблені товарно-супровідні документи, готівку, а також платіжні картки банків-нерезидентів, з використанням яких здійснювались фінансові оборудки.

Наразі організатору схеми оголошено підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство, додали в СБУ.