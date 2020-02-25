Мер Франківська заборонив залучати колекторів для погашення боргів із квартплати
Про це Руслан Марцінків повідомив у Facebook.
«…Про залучення якихось колекторів не може й бути мови! Це неприпустимо для комунальних підприємств. Тому дав доручення скасувати тендер, який проводив «Теплий дім», а також підготувати рішення про заборону використання таких способів погашення боргів», - заявив мер.
Водночас, він наголосив, що питання заборгованості за послуги залишається актуальним і закликав комунальників працювати в напрямку їх погашення.
Відомо, що компанія «Теплий дім» розпочала пошук агентства для того, щоб стягнути з мешканців Івано-Франківська заборгованість у сумі 5 млн грн, яка набігла не лише за послуги утримання будинку і прибудинкової території, а й за виконані ремонтні роботи. Аби отримати борг «Теплий дім» готовий був сплатити агентству мільйон гривень.
КП «Теплий дім» надає житлово-комунальні послуги з управління багатоквартирними будинками.
Фото: urned.net