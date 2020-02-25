Мер Франківська заборонив залучати колекторів для погашення боргів із квартплати

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заборонив комунальному підприємству «Теплий дім» залучати колекторів для погашення боргів із квартплати і доручив скасувати розпочатий тендер.

Про це Руслан Марцінків повідомив у Facebook.

«…Про залучення якихось колекторів не може й бути мови! Це неприпустимо для комунальних підприємств. Тому дав доручення скасувати тендер, який проводив «Теплий дім», а також підготувати рішення про заборону використання таких способів погашення боргів», - заявив мер.

Водночас, він наголосив, що питання заборгованості за послуги залишається актуальним і закликав комунальників працювати в напрямку їх погашення.

Читайте також: Рада планує захистити боржників від колекторів

Відомо, що компанія «Теплий дім» розпочала пошук агентства для того, щоб стягнути з мешканців Івано-Франківська заборгованість у сумі 5 млн грн, яка набігла не лише за послуги утримання будинку і прибудинкової території, а й за виконані ремонтні роботи. Аби отримати борг «Теплий дім» готовий був сплатити агентству мільйон гривень.

КП «Теплий дім» надає житлово-комунальні послуги з управління багатоквартирними будинками.

Фото: urned.net