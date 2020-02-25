У Херсоні через негоду у лікарні опинилися троє людей

У Херсоні через стихію 24 лютого у лікарню з травмами потрапили три людини.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«На даний момент у лікарні знаходяться 3 людини із травмами різного ступеню. 6 людей отримали травми різної тяжкості. Госпіталізовано жінку 68 років із забійною раною тім’яної області, дівчинку 13 років зі струсом головного мозку та травмою грудної клітки та хлопця 21 року зі струсом головного мозку», - йдеться у повідомленні.

За потреби, наголосив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, постраждалим виділять матеріальну допомогу на лікування.

Управління освіти міської ради надало список навчальних закладів, які постраждали внаслідок негоди. Це 4 ясла-садки та школа №43.

Міський голова Володимир Миколаєнко зазначає, що одразу після систематизації інформації визначать суму, необхідну для ремонту будівель, та вишукають можливість компенсації коштів з міського бюджету.

Без світла залишаються мешканці приватного сектору в різних районах міста (9 будинків). 7 будинків відключено від газопостачання. Ремонтні роботи продовжуються.

Як повідомляє офіційний сайт ГУ ДСНС в Херсонській області, 24 лютого близько 12:00 на територію Херсонщини із сторони Одеської області зайшов циклон з швидкістю вітру 12 м/с, поривами 25-26 м/с.

У результаті негоди повалено десятки дерев, зруйновані конструкції. Рятувальники здійснили 57 виїздів, під час яких прибрано 50 дерев, з яких у Херсоні – 43, в області – 7, а також проведено закріплення будівельних та інших конструкцій.

Станом на 6:00 25 лютого через ускладнення погодних умов на території області без електропостачання залишилось 52 населених пункти, з яких 13 частково. По відновленню електропостачання працюють бригади обленерго.

Загалом від обласної ДСНС до ліквідації наслідків негоди задіяні 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Херсоні 24 лютого сильним вітром було повалено щонайменше 60 дерев, не працював аеропорт. Також поліція спростувала фейк про загибель дитини від падіння дерева - 13-річний підліток отримала травми і була доправлена у лікарню.

Фото: ДСНС