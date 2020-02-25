Харківська міськрада знову розгляне питання перейменування проспекту Григоренка

Питання перейменування проспекту Петра Григоренка у Харкові на честь сталінського маршала Георгія Жукова розглянуть на сесії Харківської міськради у середу, 26 лютого.

Про це повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк написав у Facebook.

"Комісії міськради очікувано підтримали винесення на найближчу сесію питання щодо чергового перейменування проспекта Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Проти проголосував тільки я та фракція "Самопоміч", - пише депутат.

За його словами, перейменування обійдеться міському бюджету в 110 тисяч грн.

"На питання щодо суті процедури, голова Юридичного департаменту нічого толком не відповів. Знов - очікувано. Ну що ж, суд значить суд", - пише Черняк.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що до порядку денного сесії міськради 26 лютого включено питання про зміну назви об’єкта топоніміки (йдеться про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова), всього у порядку денному - 76 питань і "різне".

22 січня заступник директора Юридичного департаменту Харківської міськради Костянтин Прокоп'єв, який представляв інтереси Харківської міськради в Окружному адміністративносу суді м.Києва за позовом міськради, заявив, що Кабмін зобов'язаний затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років. За словами Прокоп'єва, відсутність цього реєстру перешкоджає здійсненню повноважень, покладених законом на органи місцевого самоврядування у сфері присвоєння імен (перейменування) вулицям, проспектам, іншим об'єктам топоніміки та в сфері увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в тому числі, пам'яті маршала Жукова.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення назви Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме у касації рішення суду про заборону повернення проспекту назви Жукова.

У грудні 2019 року керівництво УІНП підкреслило, що назви проспекту Жукова не може бути, оскільки він "підпадає під декомунізацію".