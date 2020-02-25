Прикордонники спіймали чотирьох "сталкерів" у зоні відчуження ЧАЕС

Прикордонники Житомирського загону в зоні відчуження затримали чотирьох сталкерів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“За спробу незаконного проникнення до зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку, прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали чотирьох громадян України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали порушників неподалік відселеного смт Вільча. Харків’янин та троє жителів столиці перетнули тилову межу зони ЧАЕС поза встановленими пунктами контролю та мали намір вирушити вглиб забороненої території.

Наразі за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на сталкерів складено відповідні адміністративні документи.