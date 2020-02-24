У Миколаєві зіткнулися маршрутка та Range Rover, є загиблий та постраждалі

У центрі Миколаєва сталася ДТП за участі автомобіля Range Rover та маршрутного мікроавтобуса, у результаті якої одна пасажирка загинула, троє людей постраждало.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

«24 лютого, близько 15:30 на перетині пр. Центрального та вул. Московської відбулось зіткнення автомобіля Range Rover, під керуванням 32-річного водія, з маршрутним таксі №89 ГАЗель Рута, за кермом якого перебував 64-річний місцевий мешканець», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся, з тілесними ушкодженнями до медичного закладу були доставлені четверо людей, зокрема обидва водії транспортних засобів, а також двоє пасажирок, одна з яких померла у лікарні.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Фото: Нацполіції