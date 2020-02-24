На Кіровоградщині через сильний вітер упало дерево та травмувало жінку

У Кропивницькому у понеділок через сильний вітер упало дерево та травмувало громадянку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 лютого о 12:56 до Служби порятунку на номер "101" надійшло повідомлення з Telegram-каналу "Безпечне місто" про те, що на розі вул. В. Чорновола та Преображенська обласного центру внаслідок сильного вітру впало велике дерево та травмувало громадянку 1967 р.н. Потрібна була допомога рятувальників, щоб звільнити постраждалу та прибрати стовбури і гілля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці 1-го ДПРЗ, що прибули на місце події, прибрали дерево та допомогли медикам покласти постраждалу на медичні ноші. Громадянку доправлено в обласну лікарню.

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Як повідомляв Укрінформ, в Одесі у понеділок під час шквального вітру повалене дерево вбило літню жінку.