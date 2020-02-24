У Миколаєві зіткнулися маршрутка та рейсовий автобус, є постраждалі

У Миколаєві, в Інгульському районі міста, сталася ДТП за участі рейсового автобуса «Херсон - Мінськ» та маршрутного таксі. Постраждали шестеро пасажирів маршрутки.

Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області.

«24 лютого на пр. Богоявленському, біля автовокзалу у Інгульському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter та рейсового автобусу Neoplan сполученням «Херсон - Мінськ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів маршрутного таксі звернулися по медичну допомогу.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної події та її причини.

Фото: Нацполіція.