У Миколаєві зіткнулися маршрутка та рейсовий автобус, є постраждалі
Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області.
«24 лютого на пр. Богоявленському, біля автовокзалу у Інгульському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter та рейсового автобусу Neoplan сполученням «Херсон - Мінськ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів маршрутного таксі звернулися по медичну допомогу.
Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної події та її причини.
Фото: Нацполіція.