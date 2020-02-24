У Миколаєві “червоний” рівень небезпеки через вітер до 38 м/с

У Миколаєві в найближчі години очікують подальшого погіршення погодних умов і зростання сили вітру до 38 метрів за секунду.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"За інформацією гідрометеоцентру, протягом 1-2 годин швидкість поривів вітру зросте. Очікується надзвичайно сильний вітер, 35-38 м/с. Рівень небезпеки ІІІ, червоний", - йдеться в повідомленні.

Миколаївців закликають без потреби не виходити на вулицю.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні потужний вітер з поривами до 28 м в секунду повалив у Миколаєві десятки дерев, пошкоджені контактні лінії, через що змінено маршрути руху трамваїв та тролейбусів. Навчальні заклади масово відправляють дітей додому. Подекуди рух трасами заблоковано.

У місті вітром зірвало більше 9 дахів, в тому числі повністю знесло дах з ПК «Корабельний». Від потужного вітру і сильної течії з боку лиману постраждало два мости – пішохідний через Інгул і Аляудський.

фото: dpa