Загибель ув'язненого на Вінничині: підозру оголосили шістьом працівникам колонії

На Вінниччині оголошено про підозру шістьом службовим особам Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», які ймовірно причетні до смерті ув'язненого.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

«Прокуратура Вінницької області спільно з слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань НП України повідомила про підозру шістьом службовим особам Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», ймовірно причетним до жорстокого заподіяння ув’язненому тілесних ушкоджень, в результаті яких наступила смерть останнього», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у липні минулого року до Вінницької установи виконання покарань було доставлено ув’язненого, якому судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди - ред.). Під час перебування у вказаній установі, службовими особами установи йому заподіяно смертельні тілесні ушкодження.

В осіб, причетних до вчинення злочинів, проведено 9 обшуків, за результатами яких виявлено засоби вчинення злочинів, заборонені предмети.

До суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою та клопотання про відсторонення підозрюваних від посад.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки) та зап. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині вчинене з особливою жорстокістю).