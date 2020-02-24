На Буковині через негоду без електроенергії залишаються більше сотні населених пунктів

У Чернівецькій області через сильний вітер зірвало дах у шкільній їдальні та кількох будівлях, повалило десятки дерев. Більше сотні населених пунктів залишаються без електроенергії.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Через негоду на Буковині станом на десяту годину ранку 24 лютого без світла залишається 121 населений пункт, із них 56 – частково. У селі Лашківка, що на Кіцманщині, шквальний вітер частково зірвав покрівлю з будівлі шкільної їдальні. Пошкодило дахи і у двох закладах освіти на Заставнівщині – у селах Бабин та Шубранець. Наразі через відсутність електрики призупинено роботу 7 котелень у Чернівцях, а також насосної станції «Рогізна». Без водопостачання Садгірський район міста", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевого видання "Заставна.Сьогодні" у райцентрі на дорогу повалило ялинку, в селах району зриває дахи та огорожі, а вздовж міжнародної траси М-19 багато повалених та вирваних з корінням дерев.

"Тривають роботи із відновлення електропостачання. В області працює 35 бригад АТ «Чернівціобленерго» – 141 робітник та 8 одиниць спецтехніки.

Рятувальники прибирають повалені дерева у населених пунктах області", - додають у Чернівецькій ОДА.