У Кропивницькому чоловік стріляв у патрульних - зловмисника затримали

Затримано чоловіка, який стріляв у патрульних на Кіровоградщині.

Про це йдеться на сайті МВС.

"Близько опівночі 23 лютого на одній із вулиць міста Кропивницького сталася стрілянина. Невідомий, побачивши службовий автомобіль, відкрив вогонь у бік поліцейських і втік. Зловмисника затримали тієї ж ночі біля одного з місцевих розважальних закладів", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що під час патрулювання на одній із вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизились до нього, однак чоловік раптово здійснив кілька пострілів у їхній автомобіль і почав тікати.

Нападником виявився 24-річний чоловік родом із Черкаської області. При поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили у нього пневматичний пістолет. Зловмисник перебував напідпитку та поводився неадекватно.

За фактом події слідчі Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.